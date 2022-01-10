Более 3 млн бюджетных средств было похищено в результате противоправной деятельности МКУ "Ритуал"

Здание УФСБ в Нижнем Новгороде
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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
УФСБ России по Нижегородской области совместно со следователями СК провели обыски по местам жительства и работы директора МКУ "Ритуал" Наталии Мигуновой, а также ряда ее подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Согласно информации, обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) в отношении Мигуновой Натальи, её заместителя Кулагина А.Д. и иных лиц.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы УФСБ России по Нижегородской области, согласно которым подозреваемые в целях личного обогащения реализовали схему по фиктивному трудоустройству в МКУ "Ритуал" лиц, которые фактически не исполняли трудовые обязанности.
Кроме того, Наталья Мигунова принимала решение о выплате подчиненным необоснованных и завышенных премий, часть из которых также оседали в карманах руководителей.
По предварительным данным, в результате реализации преступной схемы было совершенно хищение бюджетных денежных средств на сумму более 3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что СК возбудил
уголовное дело в отношении депутата Думы Дзержинска Наталии Мигуновой.
СПРАВКА:
Муниципальное Казенное Учреждение "Ритуал" осуществляет полномочия органов местного самоуправления г.о. Дзержинск в сфере организации похоронного дела. В частности, занимается безвозмездным предоставлением земельных участков под захоронения, текущим содержанием мест погребения, а также предоставлением гражданам справок, копий и выписок из документов.
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