Более 600 сотрудников двух ведущих промышленных предприятий Нижегородской области стали участниками акции "Онкопатруль" Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

В Нижегородской области завершается Всероссийская акция "Онкопатруль", приуроченная к Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями (4 февраля) и направленная на профилактику онкологических заболеваний и формирование онконастороженности у граждан.

В Нижегородской области участниками акции, проходившей с 26 января по 2 февраля, стали сотрудники двух ведущих предприятий - Выксунского металлургического завода АО "Объединенная металлургическая компания"(ОМК) и Горьковского автомобильного завода. В общей сложности обследования на онкозаболевания прошли более 600 человек. По предварительным данным, специалистами выявлено 9 случаев подозрения на онкозаболевания и 60 случаев доброкачественных новообразований и сопутствующих заболеваний.

"Раннее выявление онкологических заболеваний имеет огромное значение для всей системы здравоохранения. Нередко люди не обращают внимания на небольшие проблемы со здоровьем, не хотят тратить время на осмотры. Увы, это приводит порой к печальным последствиям. Акция "Онкопатруль" призвана повысить внимание к своему здоровью. При этом она также дает возможность профессиональному сообществу обсудить пути повышения эффективности системы ранней диагностики онкозаболеваний. В Нижегородской области ведется активная работа в этом направлении в рамках национального проекта "Здравоохранение" и других программ: создаются центры амбулаторной онкологической помощи, закупается дополнительное оборудование, привлекаются кадры. Большую эффективность показали и мобильные центры диагностики. Для нас важно, что к процессу подключились и наши крупные предприятия. Это не только позволяет эффективнее решать проблему сейчас, но и создает условия для планирования будущей диагностики и лечения", - отметил Глеб Никитин.

В рамках акции специалисты ведущего федерального центра по онкологии и радиологии - ФГБУ "НМИЦ радиологии" - Минздрава России совместно с коллегами из регионов проводят скрининг по программе мужского и женского здоровья среди сотрудников крупнейших градообразующих предприятий в субъектах России.

"Для нас важны не столько итоги, которые подводятся здесь и сейчас, сколько отложенный эффект, который измеряется профессиональным сообществом в проценте раннего выявления онкологических заболеваний. Этот процент растет у нас год от года и в ближайшей перспективе должен стать доминирующим в работе всей онкологической службы, потому что чем раньше начато лечение онкологического больного, тем выше процент его выздоровления и тем выше шанс вернуться к полноценной жизни", - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, система онкологической помощи в Нижегородской области переживает непростой период, поскольку идет реформа этой отрасли по всей стране. Однако при этом очевидны качественные изменения инфраструктуры онкологической помощи.

"Это и открытие центров амбулаторной онкологической помощи, максимально приближенных к местам проживания нижегородцев, и оснащение высокотехнологичным современным медицинским оборудованием областного онкологического диспансера, и планы по созданию в регионе в 2023 году ПЭТ-центра, который будет активно встроен в систему диагностики онкологических заболеваний. Работа в онкологической отрасли запланирована на 10 лет вперед, и шаг за шагом она реализуется. Убежден, что онкология как отрасль будет опережать в плане своего развития все остальные отрасли медицины", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Также в рамках акции на территории Нижегородской области проведено 12 просветительских и научно-образовательных мероприятий: 3 семинара по онкологической настороженности со студентами, 2 семинара для врачей первичного звена по онкологической настороженности, обучающие мастер-классы для врачей, 2 операции "живая хирургия", 2 информационно-просветительских акции для жителей области.

Кроме того, Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России", правительство Нижегородской области и "Группа ГАЗ" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает разработку и создание мобильного комплекса "Онкопатруль" на базе техники ГАЗ, а также совместную реализацию проектов по онкопрофилактике при содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Подписи под документами поставили министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, исполнительный директор "Ассоциации онкологов России" Олег Левковский и генеральный директор дистрибьютора марки ГАЗ – ГК "Современные транспортные технологии" - Олег Марков.

"Мы рады присоединиться к важной миссии, призванной помочь изменить отношение граждан к профилактике онкозаболеваний, обратить их внимание на свое здоровье. За два года существования проект доказал свою эффективность и требует дальнейшего распространения в регионы. Мобильный комплекс "Онкопатруль" поможет организовать проведение диагностики там, где нет стационарных медицинских или фельдшерских пунктов, а также обеспечит для специалистов комфортные условия во время многочасовых переездов", - сказал генеральный директор дистрибьютора марки ГАЗ – ГК "Современные транспортные технологии" - Олег Марков.

Напомним, Всероссийский информационно-просветительский проект "Онкопатруль" реализуется силами ведущего федерального центра по онкологии и радиологии ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России при поддержке Совета Федерации Российской Федерации, Ассоциации онкологов России и пациентской организации "Здравствуй". Проект стартовал в феврале 2019 года. За два года инициатива охватила 14 субъектов Российской Федерации - от Центральной России до Сахалина.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" включен в национальный проект "Здравоохранение" и реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".