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Культура и отдых

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде откроется 18 марта

03 февраля 2022 09:21  [98] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде откроется после реконструкции 18 марта. Об этом сообщили в региональном минкульте.

Согласно информации, общая стоимость ремонтно-восстановительных работ составила около 44,5 млн рублей, из них 29,15 млн рублей - из федерального бюджета и 15,33 млн рублей - из областного.

В настоящее время работы на объекте выполнены на 97% - отремонтирована ранее протекающая кровля и фасад, устранены последствия протечек, проведена работа по ремонту инженерных сетей, выполнена реставрация внутренних и внешних элементов здания, установлены новые окна.

Полностью завершить все работы планируется в начале марта.

По словам замминистра культуры Натальи Сухановой, в музее изменилось зонирование, выставочные залы музея стали более просторными и светлыми, закуплено новое оборудование, а все административные помещения теперь располагаются на третьем этаже. На первом этаже разместятся зона кафе, залы для проведения мастер-классов, лектории.

Параллельно со строительными работами идет и работа над организацией первой в 2022 выставки в музее. Уже известно, что она будет посвящена 120-летию пьесы Максима Горького "На дне" и организована в партнерстве с Государственным центральным Театральным музеем им. А.А. Бахрушина.

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Теги:
Музеи Фотографии
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