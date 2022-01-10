Четырнадцать детей уже привито в Нижегородской области от коронавируса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четырнадцать детей уже привито в Нижегородской области от коронавируса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, по состоянию на 2 февраля в регионе вакцинацию прошли 14 детей.

В министерстве также отметили, что в настоящее время детские поликлиники открыли электронную запись через региональный портал медицинских услуг.

Напомним, что детская вакцина от коронавируса "Спутник М" поступила в регион в конце января в количестве 2160 доз.

СПРАВКА:

Вакцина "Спутник М" предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Как и со "Спутником V", вакцинация будет проводиться в два этапа. Дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Вакцинировать подростков от 12 до 15 лет будут только при согласии родителей, с 15 лет несовершеннолетний сможет самостоятельно принять решение.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Препарат "Спутник M" рекомендуется применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.