Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2022 09:30  [79] Четырнадцать детей уже привито в Нижегородской области от коронавируса
02 февраля 2022 19:47  [351] Более 60 населённых пунктов Нижегородской области подключат к 4G в 2022 году
02 февраля 2022 18:51  [319] Более 600 сотрудников двух ведущих промышленных предприятий Нижегородской области стали участниками акции "Онкопатруль"
02 февраля 2022 18:18  [290] "Урок Цифры" прошел в трех "Кванториумах" Нижегородской области
02 февраля 2022 18:10  [304] Влюблённые смогут пройти по одному билету в нижегородский зоопарк "Лимпопо" 14 февраля
02 февраля 2022 17:55  [348] Специалисты ГЖИ и АТИ провели инспекционный рейд по Большой Покровской
02 февраля 2022 17:38  [292] Пьяного мужчину задержали за нанесение надписи на стену дома в Нижегородском районе
02 февраля 2022 16:45  [678] Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство в Нижегородской области к 2024 году
02 февраля 2022 16:22  [348] Прямые вылеты в Самару открыты из нижегородского аэропорта
02 февраля 2022 15:47  [760] Многоквартирный жилой дом будет построен в Нижегородском районе
Общество

Четырнадцать детей уже привито в Нижегородской области от коронавируса

03 февраля 2022 09:30  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четырнадцать детей уже привито в Нижегородской области от коронавируса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, по состоянию на 2 февраля в регионе вакцинацию прошли 14 детей.

В министерстве также отметили, что в настоящее время детские поликлиники открыли электронную запись через региональный портал медицинских услуг.

Напомним, что детская вакцина от коронавируса "Спутник М" поступила в регион в конце января в количестве 2160 доз.

СПРАВКА:

Вакцина "Спутник М" предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Как и со "Спутником V", вакцинация будет проводиться в два этапа. Дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Вакцинировать подростков от 12 до 15 лет будут только при согласии родителей, с 15 лет несовершеннолетний сможет самостоятельно принять решение.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Препарат "Спутник M" рекомендуется применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph