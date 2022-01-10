Детская вакцина от коронавируса "Спутник М" поступила в Нижегородскую область Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Детская вакцина от коронавируса "Спутник М" впервые поступила в Нижегородскую область. Об этом в своем Instagram сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, всего в регион поступило 2160 доз. В ближайшее время вакцина поступит в детские лечебные организации области.

Ранее сообщалось, что почти 40 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии.

Также напомним, что пункты вакцинации от коронавируса для подростков уже организованы в Нижегородской области

СПРАВКА:

Вакцина "Спутник М" предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Как и со "Спутником V", вакцинация будет проводиться в два этапа. Дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Вакцинировать подростков от 12 до 15 лет будут только при согласии родителей, с 15 лет несовершеннолетний сможет самостоятельно принять решение.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Препарат "Спутник M" рекомендуется применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.