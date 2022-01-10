Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2022 10:47  [122] Автоэксперт рассказал о бесполезности снижения порога скорости с 20 до 10 км/ч
03 февраля 2022 10:24  [84] Более 700 крыш отремонтировано в Нижегородской области в 2021 году
03 февраля 2022 09:30  [235] Четырнадцать детей уже привито в Нижегородской области от коронавируса
02 февраля 2022 19:47  [373] Более 60 населённых пунктов Нижегородской области подключат к 4G в 2022 году
02 февраля 2022 18:51  [333] Более 600 сотрудников двух ведущих промышленных предприятий Нижегородской области стали участниками акции "Онкопатруль"
02 февраля 2022 18:18  [301] "Урок Цифры" прошел в трех "Кванториумах" Нижегородской области
02 февраля 2022 18:10  [315] Влюблённые смогут пройти по одному билету в нижегородский зоопарк "Лимпопо" 14 февраля
02 февраля 2022 17:55  [358] Специалисты ГЖИ и АТИ провели инспекционный рейд по Большой Покровской
02 февраля 2022 17:38  [300] Пьяного мужчину задержали за нанесение надписи на стену дома в Нижегородском районе
02 февраля 2022 16:45  [693] Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство в Нижегородской области к 2024 году
Общество

Автоэксперт рассказал о бесполезности снижения порога скорости с 20 до 10 км/ч

03 февраля 2022 10:47  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский автоэксперт, правозащитник и блогер Александр Дейч считает бесполезным снижение порога скорости с 20 до 10 км/ч.  Об этом он рассказал в интервью НТА "Приволжье". 

По словам автоэксперта, данная инициатива не имеет ничего общего с безопасностью дорожного движения.

Также он отметил, что в ней нет экономической целесообразности. Злостные нарушители ПДД продолжат нарушать правила при любом пороге скорости. Также при срезании порога вырастает дополнительная финансовая нагрузка на всех водителей.

Александр Дейч считает, что средняя скорость потока в городах уже давно стала привычной для всех. Данный показатель, подчеркнул эксперт, в мегаполисах не превышает 70 км в час.

"Мировая статистика говорит, что снижение скорости в мегаполисах не улучшает ситуацию с аварийностью. Наоборот, ситуация на дорогах становится более нервной. В Париже не так давно снизили скорость по городу до 50 км в час, но никаких особых улучшений там не произошло. Не следует забывать и про доставку грузов на фурах: как только снизим порог, так сразу же вырастет себестоимость перевозок, то есть, это негативный шаг для экономики. Полностью поддерживаю позицию "Единой России", которая выступила против данной идеи", - в заключение сказал автоэксперт.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. В партии считают недопустимым принятие подобных решений, влияющих на десятки миллионов граждан, без проведения широких общественных и экспертных обсуждений.

Напомним также, что в 2021 году в Нижнем Новгороде произошло более 1800 ДТП с пострадавшими.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД
Поделиться:
Новости по теме
21 января 2022 16:03  [1061] Более 1800 ДТП с пострадавшими произошло в Нижнем Новгороде в 2021 году
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph