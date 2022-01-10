Автоэксперт рассказал о бесполезности снижения порога скорости с 20 до 10 км/ч Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Нижегородский автоэксперт, правозащитник и блогер Александр Дейч считает бесполезным снижение порога скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом он



Также он отметил, что в ней нет экономической целесообразности. Злостные нарушители ПДД продолжат нарушать правила при любом пороге скорости. Также при срезании порога вырастает дополнительная финансовая нагрузка на всех водителей.



Александр Дейч считает, что средняя скорость потока в городах уже давно стала привычной для всех. Данный показатель, подчеркнул эксперт, в мегаполисах не превышает 70 км в час.



"Мировая статистика говорит, что снижение скорости в мегаполисах не улучшает ситуацию с аварийностью. Наоборот, ситуация на дорогах становится более нервной. В Париже не так давно снизили скорость по городу до 50 км в час, но никаких особых улучшений там не произошло. Не следует забывать и про доставку грузов на фурах: как только снизим порог, так сразу же вырастет себестоимость перевозок, то есть, это негативный шаг для экономики. Полностью поддерживаю позицию "Единой России", которая выступила против данной идеи", - в заключение сказал автоэксперт. Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. В партии считают недопустимым принятие подобных решений, влияющих на десятки миллионов граждан, без проведения широких общественных и экспертных обсуждений. Напомним также, что в 2021 году в Нижнем Новгороде Нижегородский автоэксперт, правозащитник и блогер Александр Дейч считает бесполезным снижение порога скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом он рассказал в интервью НТА "Приволжье". По словам автоэксперта, данная инициатива не имеет ничего общего с безопасностью дорожного движения.Также он отметил, что в ней нет экономической целесообразности. Злостные нарушители ПДД продолжат нарушать правила при любом пороге скорости. Также при срезании порога вырастает дополнительная финансовая нагрузка на всех водителей.Александр Дейч считает, что средняя скорость потока в городах уже давно стала привычной для всех. Данный показатель, подчеркнул эксперт, в мегаполисах не превышает 70 км в час."Мировая статистика говорит, что снижение скорости в мегаполисах не улучшает ситуацию с аварийностью. Наоборот, ситуация на дорогах становится более нервной. В Париже не так давно снизили скорость по городу до 50 км в час, но никаких особых улучшений там не произошло. Не следует забывать и про доставку грузов на фурах: как только снизим порог, так сразу же вырастет себестоимость перевозок, то есть, это негативный шаг для экономики. Полностью поддерживаю позицию "Единой России", которая выступила против данной идеи", - в заключение сказал автоэксперт. Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. В партии считают недопустимым принятие подобных решений, влияющих на десятки миллионов граждан, без проведения широких общественных и экспертных обсуждений. Напомним также, что в 2021 году в Нижнем Новгороде произошло более 1800 ДТП с пострадавшими.

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