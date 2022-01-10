Вход в ТЦ Нижнего Новгорода доступен только по цифровым QR-кодам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Вход в нижегородские торговые центры доступен исключительно по цифровым QR-кодам. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram. Жительница Нижнего Новгорода поинтересовалась, почему нельзя пройти в торговый центр без QR-кода на цифровом носителе, и что необходимо сделать, если его нет. Представители регионального правительства объяснили, что цифровым носителем является смартфон. Если его нет, необходимо оформить бумажный "Мультипасс", который предоставляется на входе без паспорта. Напомним, что ранее Глеб Никитин Вход в нижегородские торговые центры доступен исключительно по цифровым QR-кодам. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram. Жительница Нижнего Новгорода поинтересовалась, почему нельзя пройти в торговый центр без QR-кода на цифровом носителе, и что необходимо сделать, если его нет. Представители регионального правительства объяснили, что цифровым носителем является смартфон. Если его нет, необходимо оформить бумажный "Мультипасс", который предоставляется на входе без паспорта. Напомним, что ранее Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

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