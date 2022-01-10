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Бизнес

Более 2,7 тысячи проверок соблюдения противоэпидемиологических требований провели в районах Нижегородской области

03 февраля 2022 15:33  [60] Бизнес

Более 2,7 тысячи проверок соблюдения противоэпидемиологических требований провели в районах Нижегородской области за неделю с 24 по 30 января 2022 года. Об этом сообщили в правительстве.

Работу по выполнению требований указа губернатора в муниципалитетах проводят специальные рабочие группы, в состав которых входят сотрудники местных органов власти, представители Роспотребнадзора и ГУ МВД России по региону.

Контроль над соблюдением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции усилен по поручению губернатора региона Глеба Никитина.

"Бизнес ответственно относится к соблюдению указа губернатора и придерживается правил безопасности, тем не менее на местах регулярно проводятся проверки кафе и магазинов. В первую очередь, проверяется наличие масок у сотрудников, работа рециркуляторов воздуха в помещениях. За прошлую неделю больше всего проверок среди муниципалитетов было проведено в Сосновском муниципальном районе – 127. 120 проверок организовано в Выксе. Более 100 проверок – в Арзамасском районе. За неделю в регионе составлено 78 протоколов об административных правонарушениях", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Всего с начала этого года в муниципалитетах региона проведено более 8,5 тысячи проверок, составлено 180 протоколов об административных нарушениях, протоколы переданы в суд.

СПРАВКА:
Ответственность за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.  За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан - от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Теги:
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