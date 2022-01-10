Глеб Никитин: "Поддержка нижегородцев очень важна для олимпийцев" Спорт

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Поддержка нижегородцев очень важна для олимпийцев", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя старт XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.

По его словам, поддержать олимпийцев можно на официальных аккаунтах регионального министерства спорта, а также в личных аккаунтах, используя хештеги #КомандаРоссии, #ВеримвРоссию, #ВместеМыСила, #спортнормажизни, #нижегородскиеолимпийцы.

"Поддержка нижегородцев очень важна для наших олимпийцев. Для спортсменов Олимпиада - важнейшее событие в карьере и огромная ответственность. Благодарю всех нижегородцев, кто уже принял участие во флешмобах", - сказал Глеб Никитин.

Болельщики могут поделиться своими историями о любимых спортсменах, сказать им напутствие, приняв участие в Сторис-флешмобе "Поддержим нижегородцев на Олимпиаде".

Самых активных участников ждут призы и подарки с символикой зимней Олимпиады в Пекине и регионального Минспорта.

Напомним, что в состав национальной команды от Нижегородской области вошли: Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов (конькобежный спорт), Артем Мальцев (лыжные гонки), Артем Галунин (лыжное двоеборье), Роман Трофимов (прыжки на лыжах с трамплина), а также пять игроков женского хоккейного клуба СКИФ - Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева и Валерия Меркушева (в резервном списке голкиперов сборной).