Нижегородцы представлены в шести дисциплинах на Олимпиаде-2022 в Пекине Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Нижегородцы будут представлены в шести дисциплинах на Олимпиаде-2022 в Пекине. В состав сборной России вошли Нижегородцы будут представлены в шести дисциплинах на Олимпиаде-2022 в Пекине. В состав сборной России вошли четверо конькобежцев - четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира Сергей Трофимов, двукратный призёр чемпионатов мира в командном спринте Дарья Качанова, шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира Елизавета Голубева и бронзовая призёрка Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане Наталья Воронина. Нижегородский лыжный спорт представят три спортсмена: в команду по лыжному двоеборью вошёл бронзовый призёр чемпионата России Артём Галунин, в сборную по прыжкам на лыжах с трамплина включён многократный чемпион России Роман Трофимов, а в составе команды по лыжным гонкам на Олимпиаду поедет серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Артём Мальцев. Кроме того, в составе олимпийской сборной оказались пять игроков женского хоккейного клуба "СКИФ" - Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева и Валерия Меркушева (в резервном списке голкиперов сборной). Ранее Глеб Никитин пожелал удачи всем представителям Нижегородской области и национальной команды в Пекине. Напомним, Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине , на которой выступит около 4 000 спортсменов, они разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах: биатлоне, бобслее, скелетоне, керлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, санном спорте, фигурном катании, хоккее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле, лыжных гонках и сноуборде.

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