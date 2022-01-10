IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Межвузовский IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Об этом сообщила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова на пресс-конференции 3 февраля. По ее словам, минувший Год науки и технологий получился очень хорошим для региона. По мнению нижегородского министра образования, проведение фестиваля "Студенческая весна" стало одним из главных событий прошедшего года. Мероприятие стало значимым событием не только для Нижегородской области, но и для всей страны. "Было много образовательных и научных проектов, мы выиграли много грантов. Все направлено на поддержку и развитие науки в регионе. Если мы говорим о проекте IT-кампуса, то он будет реализован к 2025 году. В 2022 году мы будем готовить новые продукты для абитуриентов, надеемся, что представим их уже осенью, вместе с вузами", - рассказала Ольга Петрова. Ранее сообщалось, что нижегородский IT-кампус будет Межвузовский IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Об этом сообщила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова на пресс-конференции 3 февраля. По ее словам, минувший Год науки и технологий получился очень хорошим для региона. По мнению нижегородского министра образования, проведение фестиваля "Студенческая весна" стало одним из главных событий прошедшего года. Мероприятие стало значимым событием не только для Нижегородской области, но и для всей страны. "Было много образовательных и научных проектов, мы выиграли много грантов. Все направлено на поддержку и развитие науки в регионе. Если мы говорим о проекте IT-кампуса, то он будет реализован к 2025 году. В 2022 году мы будем готовить новые продукты для абитуриентов, надеемся, что представим их уже осенью, вместе с вузами", - рассказала Ольга Петрова. Ранее сообщалось, что нижегородский IT-кампус будет назван в честь Юрия Неймарка. Напомним, что кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ им. Лобачевского на 7 000 студентов и общежития на 5 400 студентов. Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проекта.

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