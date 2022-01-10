Реставрация хорового колледжа имени Сивухина завершилась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Реставрация основного корпуса Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина завершена. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе выездного совещания на объекте. Согласно информации, на ремонт трех корпусов колледжа с 2020 года было потрачено порядка 56 млн руб., из которых 20 млн руб. было направлено из федерального бюджета. На сегодняшний день завершена реставрация вестибюля, парадной лестницы и концертного зала. Также были выполнены работы по восстановлению лепного декора и мраморных тумб входной группы, отреставрированы пол и мраморная лестница, заменены системы отопления и кондиционирования, установлена система противопожарной безопасности. Также в учебном корпусе были проведены дополнительные работы по замене оконных изделий вестибюля и парадной лестницы, установке системы мобильного гардероба, а также приобретена мебель, предметы интерьера и другое материально-техническое обеспечение. На эти цели было потрачено 2,1 млн рублей. "Сегодня все выглядит настолько красиво и естественно, как будто так было всегда. У нас получился один из самых достойных концертных залов в Нижегородской области. Наша задача состояла в том, чтобы максимально сохранить исторический облик здания и внутренних помещений. Была проделана большая работа по восстановлению, реставрации и воссозданию элементов декора, и мы будем ее продолжать", - рассказал Олег Беркович. По его словам, торжественное открытие концертного зала состоится 15 марта. На него пригласят знаменитых выпускников колледжа. Ранее сообщалось, что актовый зал в хоровом колледже им. Сивухина после реставрации Реставрация основного корпуса Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина завершена. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе выездного совещания на объекте. Согласно информации, на ремонт трех корпусов колледжа с 2020 года было потрачено порядка 56 млн руб., из которых 20 млн руб. было направлено из федерального бюджета. На сегодняшний день завершена реставрация вестибюля, парадной лестницы и концертного зала. Также были выполнены работы по восстановлению лепного декора и мраморных тумб входной группы, отреставрированы пол и мраморная лестница, заменены системы отопления и кондиционирования, установлена система противопожарной безопасности. Также в учебном корпусе были проведены дополнительные работы по замене оконных изделий вестибюля и парадной лестницы, установке системы мобильного гардероба, а также приобретена мебель, предметы интерьера и другое материально-техническое обеспечение. На эти цели было потрачено 2,1 млн рублей. "Сегодня все выглядит настолько красиво и естественно, как будто так было всегда. У нас получился один из самых достойных концертных залов в Нижегородской области. Наша задача состояла в том, чтобы максимально сохранить исторический облик здания и внутренних помещений. Была проделана большая работа по восстановлению, реставрации и воссозданию элементов декора, и мы будем ее продолжать", - рассказал Олег Беркович. По его словам, торжественное открытие концертного зала состоится 15 марта. На него пригласят знаменитых выпускников колледжа. Ранее сообщалось, что актовый зал в хоровом колледже им. Сивухина после реставрации станет лучшим по акустике в Нижнем Новгороде. СПРАВКА: Здание колледжа является объектом культурного наследия федерального значения и известно как "Доходный дом Щелоковых", построенный в 1875 году. Исторически так сложилось, что Дом купца М.Ф. Щелокова не меняет своего предназначения – обучение мастерству живописи – с 1897 года, когда в нем поселился и открыл свою мастерскую знаменитый нижегородский художник и фотограф Андрей Осипович Карелин. Сначала здесь работала частная школа-студия, а с 1921 года – художественное училище.

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