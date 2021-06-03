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Общество

Актовый зал в хоровом колледже после реставрации станет лучшим по акустике в Нижнем Новгороде

03 августа 2021 18:20  [70] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый этап реставрации Нижегородского хорового колледжа им. Сивухина завершится к ноябрю. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на объекте.

Здание учебного корпуса по адресу: пл. Минина и Пожарского, 4 является объектом культурного наследия "Дом Обрядчикова, подаренный городу, в котором размещалась гостиница "Россия".

"История здания начинается с купца Деулина, когда он в 1894 году устроил здесь свои винодельни. У него были винные погреба в цокольных помещениях и арочный проезд в холодильный погреб. В 1902 год купец передает здание купцу Обрядчикову. После скорой кончины купца Обрядчикова в 1904 году это здание переходит городу, и градоначальники принимают решение построить на этом месте гостиницу Россия с рестораном. С 1904 по 1906 год купец Наумов строит первую большую в Нижегородской губернии гостиницу, отстраиваются еще два этажа. В 1992 году здание перешло хоровому колледжу", - рассказал директор колледжа Андрей Попов.

Как выяснилось, с тех пор здание ни разу не ремонтировалось.  

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Генеральный директор компании-подрядчика "СМУ-77" Владимир Молоканов рассказал, что здание находилось в неудовлетворительном состоянии. В рамках первого этапа реставрации в образовательном учреждении был отремонтирован фасад здания. В частности, проведена вычинка и докомпановка кирпича, штукатурные и покрасочные работы. Ремонт внутри здания продолжается. Проводятся работы на парадной лестнице, в актовом зале и ряде других внутренних помещений. Речь идет о сохранении ценных объектов и проведении коммуникаций. Общая стоимость работ - 50 млн рублей. Часть из них будет готова к 1 сентября, чтобы студенты смогли начать обучение. Остальные - к ноябрю. Второй этап запланирован на 2022-2023 годы.

"В здании шикарный лепной декор, мозаичные полы, мраморные лестницы и подоконники. На парадной лестнице в ходе реставрации открылась историческая краска с орнаментом. Основные залы очень хорошо сохранились до нашего времени", - подчеркнул ценность здания Владимир Молоканов.

Цвета стен в здании выбраны максимально приближенными к историческим. Так, например, белый на сегодняшний день актовый зал, который является гордостью колледжа, после реставрации станет темно-оливковым.

(лепной декор в актовом зале, фото: НИА "Нижний Новгород")

(парадная лестница, фото: НИА "Нижний Новгород")

"Все идет к тому, что у нас зал получится с самой лучшей акустикой в городе. Она и была здесь очень хорошая. Но после тех работ, которые сейчас проводятся – удаляется масляная краска, меняется покрытие пола, - звук должен стать еще лучше. В первую очередь, мы делаем этот зал для студентов колледжа. Занимаясь красивым искусством, нужно, безусловно, жить в красоте. Нужно, чтобы эта атмосфера была с тобой каждый день. Тяжело заниматься музыкой в разрухе. Для нижегородцев зал будет периодически открываться. Сюда можно будет попасть на концерты – отчетные, выпускные. К тому же, я думаю, к нам сюда будут приезжать различные гости, бывшие выпускники", -  заявил министр культуры Олег Беркович.

По словам министра, первый концерт будет проведен в колледже уже в конце ноября.

"Я бы очень хотел пригласить на открытие этого зала Максима Емельянычева. Надеюсь, он согласится", - добавил Олег Беркович.

В ходе выездного совещания министр также пообещал подрядчику поспособствовать в решении вопроса с историческими балкончиками, которые выходят из актового зала. Проблема в том, что за ними находится корпус ННГУ им. Лобачевского. Подрядчик совместно с директором хорового колледжа хочет застеклить эти балкончики, тем самым сделав их открытыми. Однако, для этого нужно согласие вуза и косметический ремонт прилегающих помещений.

(балкончики, фото: НИА "Нижний Новгород")

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Теги:
Музыка Объекты культурного наследия Реставрация
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