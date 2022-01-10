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Происшествия

Бывшему начальнику 161 военного представительства Минобороны РФ назначен штраф в размере 5 млн рублей

03 февраля 2022 18:42  [44] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывшего начальника 161 военного представительства Минобороны РФ оштрафовали на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2019 году сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали с поличным начальника 161 военного представительства Минобороны РФ капитана 2 ранга Михаила Логвина при получении денег от одного из руководителей предприятия, исполнявшего государственный оборонный заказ.

Военно-следственный отдел по Нижегородскому гарнизону Главного военного следственного управления СК России возбудил уголовное дело по статье 290 ч. 5 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Следствие и суд установили, что в период с 2017 года по 2019 год обвиняемый неоднократно получал денежные средства за приемку продукции военного назначения. Причем деньги поступали на банковский счет, открытый на подставное лицо. В общей сложности сумма взятки составила более 1,5 млн. рублей.

По решению Нижегородского гарнизонного военного суда Михаил Логвин был признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 9 лет. Также он был лишен воинского звания "капитан 2 ранга".

Ранее сообщалось, что уголовное дело о крупной взятке завели на начальника филиала электросетей в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Взятки Уголовное дело
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