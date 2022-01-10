Уголовное дело о крупной взятке завели на начальника филиала электросетей в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Следователи СК и сотрудники 2-го отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области задержали начальника районного филиала электросетей. Ему вменяется крупная взятка, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Как сообщили следователи, в период с лета 2019 по декабрь 2021 года подозреваемому систематически перечислялись на банковскую карту деньги от директора фирмы-провайдера. По версии следствия, это была взятка за использование элетроопор, принадлежащих энергоснабжающей организации, без заключения соответствующего договора.

Всего за указанный период начальнику филиала было перечислено 475 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщили в СУ СК.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о взятках возбудили в отношении гендиректора АО "Транснефть – Верхняя Волга".

Напомним, генерального директора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая арестовали по делу о взятничестве. В декабре 2021 года уголовное дело передали в суд.