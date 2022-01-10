Выплаты по соцконтрактам в 2022 году нижегородцам проиндексируют автоматически

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Выплаты по социальным контрактам, заключенным в прошлом году, в 2022-м проиндексируют автоматически. Выплаты будут пересчитаны с учётом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты.
По данным Минсоцполитики Нижегородской области, размер выплаты в 2022 году равен прожиточному минимуму и составит 12 966 рублей. До индексации выплата составляла 11 540 рублей.
Управления соцзащиты населения в феврале сделают перерасчёт за январь и начислят выплаты уже в новом размере. Подавать документы на индексацию не нужно.
При этом, максимальный размер единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, остался прежним - 250 тысяч рублей.
Напомним, в 2022 году планируется заключить более 15 тысяч социальных контрактов с нижегородскими семьями. На эти цели в бюджете запланировано 1,8 млрд рублей, рассказали в Минсоцполитики.
На основании социального контракта предоставляется адресная государственная поддержка. Он предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности: трудоустройства, переобучения, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.
Чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства или по месту пребывания на территории Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в 2021 году было заключено около 14 тысяч соцконтрактов с семьями региона, на эти цели было направлено более 2 млрд рублей.
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