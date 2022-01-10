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Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме на пр. Ленина. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, ведомство организовало проверку по факту произошедшего сегодня вечером хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме №30 по пр.Ленина.
На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ленинского района Александр Соколов, которым координируется деятельность правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
В рамках проверки надзорным ведомством планируется дать оценку соблюдению законодательства лицами, обслуживающими газовое оборудование в жилом доме.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа предварительно пострадал один человек. Ему оказана вся необходима медпомощь. Дальнейшая информация уточняется.
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