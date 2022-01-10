Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме на пр. Ленина Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме на пр. Ленина. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, ведомство организовало проверку по факту произошедшего сегодня вечером хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме №30 по пр.Ленина.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ленинского района Александр Соколов, которым координируется деятельность правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В рамках проверки надзорным ведомством планируется дать оценку соблюдению законодательства лицами, обслуживающими газовое оборудование в жилом доме.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа предварительно пострадал один человек. Ему оказана вся необходима медпомощь. Дальнейшая информация уточняется.