Нападающий нижегородского "СКИФа" Ландыш Фаляхова присоединилась к сборной России на Олимпиаде-2022 Спорт

Фото: сайт ХК "СКИФ" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Нападающий нижегородского "СКИФа" Ландыш Фаляхова присоединилась к сборной России на Олимпиаде-2022. Об этом сообщается на сайте клуба. Согласно информации, Ландыш Фаляхова, ранее не попавшая в состав олимпийской женской сборной России, прибыла в Китай и присоединилась к команде. Об этом стало известно после того, как, ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки в сборной России, несколько игроков команды на текущий момент не допущены к турниру по медицинским показаниям. В настоящее время Ландыш Фаляхова внесена в заявочный список женской олимпийской сборной России на сайте ИИХФ. Ранее сообщалось, что пять игроков нижегородского ХК "СКИФ" Нападающий нижегородского "СКИФа" Ландыш Фаляхова присоединилась к сборной России на Олимпиаде-2022. Об этом сообщается на сайте клуба. Согласно информации, Ландыш Фаляхова, ранее не попавшая в состав олимпийской женской сборной России, прибыла в Китай и присоединилась к команде. Об этом стало известно после того, как, ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки в сборной России, несколько игроков команды на текущий момент не допущены к турниру по медицинским показаниям. В настоящее время Ландыш Фаляхова внесена в заявочный список женской олимпийской сборной России на сайте ИИХФ. Ранее сообщалось, что пять игроков нижегородского ХК "СКИФ" примут участие в Олимпийских играх.

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