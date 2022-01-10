Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
04 февраля 2022 10:16  [27] Нападающий нижегородского "СКИФа" Ландыш Фаляхова присоединилась к сборной России на Олимпиаде-2022
03 февраля 2022 18:01  [264] ХК "Торпедо" и детская спортивная школа "Мотор" заключили договор о сотрудничестве
03 февраля 2022 15:49  [260] Глеб Никитин: "Поддержка нижегородцев очень важна для олимпийцев"
02 февраля 2022 10:53  [483] Нижегородцы представлены в пяти дисциплинах на Олимпиаде-2022 в Пекине
02 февраля 2022 09:41  [427] Форвард "Нижнего Новгорода" Сергей Торопов получил wild card на участие в матче всех звезд от Лиги ВТБ
01 февраля 2022 16:45  [1002] Первенство России по тайскому боксу пройдёт в Нижегородской области
01 февраля 2022 10:02  [527] "Спартак Юниор" рассматривает несколько участков для строительства футбольной школы в Нижнем Новгороде
31 января 2022 18:54  [647] Игрок нижегородского "Торпедо" Теодор Леннстрём в составе сборной Швеции примет участие в Олимпийских играх
31 января 2022 18:25  [507] Нижегородцы завоевали 9 медалей на первенстве России по сквошу
31 января 2022 15:05  [524] Открытый турнир по каратэ WKF пройдёт в Дзержинске 5 и 6 февраля
Спорт

Нападающий нижегородского "СКИФа" Ландыш Фаляхова присоединилась к сборной России на Олимпиаде-2022

04 февраля 2022 10:16  [27] Спорт

Фото: сайт ХК "СКИФ"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нападающий нижегородского "СКИФа" Ландыш Фаляхова присоединилась к сборной России на Олимпиаде-2022. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, Ландыш Фаляхова, ранее не попавшая в состав олимпийской женской сборной России, прибыла в Китай и присоединилась к команде. Об этом стало известно после того, как, ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки в сборной России, несколько игроков команды на текущий момент не допущены к турниру по медицинским показаниям.

В настоящее время Ландыш Фаляхова внесена в заявочный список женской олимпийской сборной России на сайте ИИХФ.

Ранее сообщалось, что пять игроков нижегородского ХК "СКИФ" примут участие в Олимпийских играх.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олимпийские игры Скиф Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
25 января 2022 14:10  [1374] Двенадцать нижегородских спортсменов примут участие в Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph