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Спорт

Двенадцать нижегородских спортсменов примут участие в Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

25 января 2022 14:10  [115] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине примут участие 12 нижегородских спортсменов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Наш регион будут представлять 12 спортсменов. Они поборются в составе российской сборной за медали в конькобежном спорте, лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и хоккее", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в состав национальной команды вошли четверо конькобежцев - четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира Сергей Трофимов, двукратный призёр чемпионатов мира в командном спринте Дарья Качанова, шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира Елизавета Голубева и бронзовая призёрка Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане Наталья Воронина.

Нижегородский лыжный спорт представят три спортсмена: в команду по лыжному двоеборью вошёл бронзовый призёр чемпионата России Артём Галунин, в сборную по прыжкам на лыжах с трамплина включён многократный чемпион России Роман Трофимов, а в составе команды по лыжным гонкам на Олимпиаду поедет серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Артём Мальцев.

Кроме того, в составе олимпийской сборной оказались пять игроков женского хоккейного клуба "СКИФ" - Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева и Валерия Меркушева (в резервном списке голкиперов сборной).

"Желаю удачи всем представителям Нижегородской области и национальной команды в Пекине. Сегодня России особенно важны ваши выступления. Вы уже достигли огромного успеха, пробившись на Олимпиаду. Важно сохранить победный настрой", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине проёдёт Зимняя Олимпиада, на которой выступит около 4 000 спортсменов, они разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах: биатлоне, бобслее, скелетоне, керлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, санном спорте, фигурном катании, хоккее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле, лыжных гонках и сноуборде.

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Теги:
Глеб Никитин Олимпийские игры Спорт
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