Проект противоковидного костюма будет разработан нижегородскими специалистами

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Проект противоковидного костюма для использования во время карантина будет разработан нижегородскими специалистами. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в Центре опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области.
Согласно информации, в настоящее время сотрудники ЦОПП НО и Нижегородского индустриального колледжа ведут совместную работу над проектом противоковидного костюма для граждан пожилого возраста.
Костюм будет разработан с применением антисептического ионообменного материала "Ионит". Ожидается, что проект будет завершен в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске было начато массовое производство защитных костюмов для медиков.
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