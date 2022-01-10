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Общество

Проект противоковидного костюма будет разработан нижегородскими специалистами

04 февраля 2022 11:36  [54] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект противоковидного костюма для использования во время карантина будет разработан нижегородскими специалистами. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в Центре опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время сотрудники ЦОПП НО и Нижегородского индустриального колледжа ведут совместную работу над проектом противоковидного костюма для граждан пожилого возраста.

Костюм будет разработан с применением антисептического ионообменного материала "Ионит". Ожидается, что проект будет завершен в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске было начато массовое производство защитных костюмов для медиков.

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Теги:
Коронавирус Промышленность
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