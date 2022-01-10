Новый торговый центр будет построен в Канавинском районе Общество

Проект торгового центра Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Новый торговый центр будет построен у дома №4 на улице Гороховецкой Канавинского района. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области. Согласно информации, проект был подготовлен ООО "Проект-М", заказчиком выступила компания "Достижение". По итогам заседания эксперты совета дали рекомендацию доработать элементы архитектуры фасадов здания. Также будет проведена работа над цветовым решением. Скорректированный проект будет представлен на рассмотрение в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Ранее сообщалось, что многоквартирный жилой дом будет Новый торговый центр будет построен у дома №4 на улице Гороховецкой Канавинского района. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области. Согласно информации, проект был подготовлен ООО "Проект-М", заказчиком выступила компания "Достижение". По итогам заседания эксперты совета дали рекомендацию доработать элементы архитектуры фасадов здания. Также будет проведена работа над цветовым решением. Скорректированный проект будет представлен на рассмотрение в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Ранее сообщалось, что многоквартирный жилой дом будет построен в Нижегородском районе.

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