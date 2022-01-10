Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2022 12:19  [15] Определены финалисты первого всероссийского конкурса "Лучник Future"
04 февраля 2022 12:03  [90] Новый торговый центр будет построен в Канавинском районе
04 февраля 2022 11:56  [42] ГЖИ Нижегородской области усилит профилактическую работу с ДУКами
04 февраля 2022 11:36  [82] Проект противоковидного костюма будет разработан нижегородскими специалистами
04 февраля 2022 11:21  [107] Администрация Нижнего Новгорода рассказала о штрафах за неоплаченную парковку
04 февраля 2022 10:43  [155] Одиннадцать домов в Нижнем Новгороде временно остались без электроснабжения
04 февраля 2022 10:27  [105] Строительство очистных сооружений в Вачском районе выполнено на 65%
04 февраля 2022 10:08  [440] Станцию снеготаяния в Нижегородском районе введут в эксплуатацию уже в феврале
04 февраля 2022 09:15  [157] Более 20 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома на пр. Ленина переночевали у родственников
04 февраля 2022 08:46  [146] "Волонтеры Победы" помогают медработникам в 20 больницах и поликлиниках Нижнего Новгорода
Общество

Новый торговый центр будет построен в Канавинском районе

04 февраля 2022 12:03  [90] Общество
Проект торгового центра

Проект торгового центра

Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый торговый центр будет построен у дома №4 на улице Гороховецкой Канавинского района. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проект был подготовлен ООО "Проект-М", заказчиком выступила компания "Достижение".

По итогам заседания эксперты совета дали рекомендацию доработать элементы архитектуры фасадов здания. Также будет проведена работа над цветовым решением. Скорректированный проект будет представлен на рассмотрение в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что многоквартирный жилой дом будет построен в Нижегородском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канавинский район Строительство Торговый центр
Поделиться:
Новости по теме
02 февраля 2022 15:47  [981] Многоквартирный жилой дом будет построен в Нижегородском районе
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph