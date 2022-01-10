Новый торговый центр будет построен в Канавинском районе

Проект торгового центра
Фото:
НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Новый торговый центр будет построен у дома №4 на улице Гороховецкой Канавинского района. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, проект был подготовлен ООО "Проект-М", заказчиком выступила компания "Достижение".
По итогам заседания эксперты совета дали рекомендацию доработать элементы архитектуры фасадов здания. Также будет проведена работа над цветовым решением.
Скорректированный проект будет представлен на рассмотрение в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что многоквартирный жилой дом будет построен
в Нижегородском районе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+