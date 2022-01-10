Многоквартирный жилой дом будет построен в Нижегородском районе

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Многоквартирный жилой дом будет построен на улице Соревнования в Нижегородском районе. Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона сообщило, что концепция здания была рассмотрена на заседании архитектурного совета 18 ноября 2021 года.
Согласно информации, в здании планируется пять этажей. Заказчиком выступает ЗАО "ИКС", а концепцию разработало ООО "ТМА Пестова и Попова".
По итогам заседания члены архитектурного совета рекомендовали доработать концепцию в части пропорций, трактовки первого и последних этажей, а также выявления фасада по улице Чернышевского.
Ранее сообщалось, что жилой дом будет построен
на ул. Тюленина в Нижнем Новгороде.
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