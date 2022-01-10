Многоквартирный жилой дом будет построен в Нижегородском районе Общество

Проект здания Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Многоквартирный жилой дом будет построен на улице Соревнования в Нижегородском районе. Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона сообщило, что концепция здания была рассмотрена на заседании архитектурного совета 18 ноября 2021 года. Согласно информации, в здании планируется пять этажей. Заказчиком выступает ЗАО "ИКС", а концепцию разработало ООО "ТМА Пестова и Попова". По итогам заседания члены архитектурного совета рекомендовали доработать концепцию в части пропорций, трактовки первого и последних этажей, а также выявления фасада по улице Чернышевского. Ранее сообщалось, что жилой дом будет Многоквартирный жилой дом будет построен на улице Соревнования в Нижегородском районе. Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона сообщило, что концепция здания была рассмотрена на заседании архитектурного совета 18 ноября 2021 года. Согласно информации, в здании планируется пять этажей. Заказчиком выступает ЗАО "ИКС", а концепцию разработало ООО "ТМА Пестова и Попова". По итогам заседания члены архитектурного совета рекомендовали доработать концепцию в части пропорций, трактовки первого и последних этажей, а также выявления фасада по улице Чернышевского. Ранее сообщалось, что жилой дом будет построен на ул. Тюленина в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+