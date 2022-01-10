Уголовное дело завели по факту гибели рабочего на стройке в Кстовском районе

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Кстовский Следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области по результатам проведённой доследственной проверки по факту гибели рабочего на стройке возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).
Напомним, ЧП произошло днём 29 января при строительстве производственно-складских помещений мебельной фабрики в посёлке Садовский Кстовского района. Во время проведения работ по монтажу сборных железобетонных конструкций на объекте, плита перекрытия второго этажа упала на сварщика. В результате 44-летний мужчина скончался на месте.
Как отметили в СУ СК, обрушение ригелей и плит перекрытий произошло вследствие нарушения правил безопасности.
Следователи уже изъяли необходимую техническую документацию.
В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при производстве строительных работ.
Ранее сообщалось, что монтажник упал с опоры строящегося моста в Пильнинском районе.
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