Уголовное дело завели по факту гибели рабочего на стройке в Кстовском районе Происшествия

Фото: СУСК по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Кстовский Следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области по результатам проведённой доследственной проверки по факту гибели рабочего на стройке возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Напомним, ЧП произошло днём 29 января при строительстве производственно-складских помещений мебельной фабрики в посёлке Садовский Кстовского района. Во время проведения работ по монтажу сборных железобетонных конструкций на объекте, плита перекрытия второго этажа упала на сварщика. В результате 44-летний мужчина скончался на месте.

Как отметили в СУ СК, обрушение ригелей и плит перекрытий произошло вследствие нарушения правил безопасности.

Следователи уже изъяли необходимую техническую документацию.

В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при производстве строительных работ.

Ранее сообщалось, что монтажник упал с опоры строящегося моста в Пильнинском районе.