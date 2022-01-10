Более 34 тысяч нижегородских пациентов с онкологией госпитализированы за счет средств ОМС за 2021 год

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Более 34 тысяч пациентов с онкологией из Нижегородской области госпитализированы за счет средств ОМС за 2021 год. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС Нижегородской области.
Согласно информации, стоимость медицинской помощи, оказанной за счет ОМС в круглосуточном и дневном стационаре в 2021 году выросла и составила 6 млрд рублей. Общий рост по отношению к 2019 году составил 55%.
При этом даже в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 онкологическая помощь на территории Нижегородской области оказывается своевременно и в полном объеме.
Так, в 2021 году за счет средств обязательного медицинского страхования осуществлены 34 412 случаев госпитализации онкологических пациентов в круглосуточный стационар и 29 934 случая - в дневной стационар, что соответствует показателям 2019 - 2020 годов.
Напомним, что программой госгарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов установлены следующие сроки обследования онкологических пациентов:
Важно помнить, что в рамках первого этапа диспансеризации с определенной периодичностью всем застрахованным по ОМС бесплатно проводятся мероприятия по скринингу (раннему выявлению) злокачественных новообразований:
ТФОМС Нижегородской области напоминает всем жителям нашего региона о важности своевременной заботы о собственном здоровье и здоровье своих близких. По всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи по полису ОМС, нижегородцы могут обращаться к страховому представителю страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС, либо по телефону Контакт-центра ТФОМС: 8-800-333-71-93. Звонки по России бесплатные, принимаются круглосуточно.
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