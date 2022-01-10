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Общество

Более 34 тысяч нижегородских пациентов с онкологией госпитализированы за счет средств ОМС за 2021 год

05 февраля 2022 12:01  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 34 тысяч пациентов с онкологией из Нижегородской области госпитализированы за счет средств ОМС за 2021 год. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС Нижегородской области.

Согласно информации, стоимость медицинской помощи, оказанной за счет ОМС в круглосуточном и дневном стационаре в 2021 году выросла и составила 6 млрд рублей. Общий рост по отношению к 2019 году составил 55%.

При этом даже в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 онкологическая помощь на территории Нижегородской области оказывается своевременно и в полном объеме.

Так, в 2021 году за счет средств обязательного медицинского страхования осуществлены 34 412 случаев госпитализации онкологических пациентов в круглосуточный стационар и 29 934 случая - в дневной стационар, что соответствует показателям 2019 - 2020 годов.

Напомним, что программой госгарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов установлены следующие сроки обследования онкологических пациентов:

  • - сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих дней;
  • - сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований;
  • - срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания;
  • - сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, для пациентов с онкологическими заболеваниями не должны превышать 7 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).

Важно помнить, что в рамках первого этапа диспансеризации с определенной периодичностью всем застрахованным по ОМС бесплатно проводятся мероприятия по скринингу (раннему выявлению) злокачественных новообразований:

  1. взятие мазка с шейки матки для цитологического исследования - в возрасте от 18 до 64 лет включительно 1 раз в 3 года (у женщин);
  2. маммография обеих молочных желез в двух проекциях - в возрасте от 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года (у женщин);
  3. определение простат-специфического антигена в крови - в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет (у мужчин);
  4. исследование кала на скрытую кровь - в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в 2 года, а в возрасте от 65 до 75 лет включительно 1 раз в год;
  5. эзофагогастродуоденоскопия для выявления злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки - в возрасте 45 лет.

ТФОМС Нижегородской области напоминает всем жителям нашего региона о важности своевременной заботы о собственном здоровье и здоровье своих близких. По всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи по полису ОМС, нижегородцы могут обращаться к страховому представителю страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС, либо по телефону Контакт-центра ТФОМС: 8-800-333-71-93. Звонки по России бесплатные, принимаются круглосуточно.

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