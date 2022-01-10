Дорожники рекомендовали отложить поездки из Нижегородской области в Чувашию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории Чувашии сегодня, 4 февраля, введены ограничения на движение по федеральным трассам из-за непогоды. В частности, на территории субъекта наблюдаются сильный снег и метель, на дорогах по этой причине ограничена видимость, сообщили в ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

В связи с этим закрыто движение для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств.

По информации ФКУ Упрдор "Волго-Вятскуправтодор", с 14:00 4 февраля действуют ограничения на следующих участках:

- с 573 по 735 км автодороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

- с 12 по 19 кс автодороги Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров – Сыктывкар,

- обход города Чебоксары,

- с 0 по 122 км автодороги Цивильск – Ульяновск.

Ограничения будут действовать до наступления благоприятных погодный условий, добавили в Упрдоре.

Специалисты ведомства попросили водителей грузовиков и автобусов, следующих по Нижегородской области в сторону Чувашии, временно приостановить движение и встать на предназначенных для парковки площадках.