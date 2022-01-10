Мост через Волгу планируется возвести при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив) НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Новый мост через Волгу планируется возвести при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минграде Нижегородской области. Согласно информации, строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода включает в себя три этапа. Первый этап подразумевает строительство автомобильной дороги в Кстовском районе, на втором этапе планируется возведение моста через Волгу в районе п. Подновье, а третий этап заключается в строительстве северо-восточного обхода города Бор. Точные сроки реализации каждого из этапов на данный момент неизвестны. В министерстве отметили, что несмотря на то, что решение о строительстве мостового перехода через Волгу в районе Подновья на данный момент еще не принято, реализация первого этапа не лишена смысла, так как существующая дорога используется как транзитным транспортом, так и жителями Кстовского района, из-за чего в пиковые периоды дорога работает в режиме перегрузки. Необходимость строительства Восточного обхода вызвана тем, что существующие федеральные трассы не проходят через северную часть региона, из-за чего транзитный транспорт проходит через Нижний Новгород. Данные обстоятельства наносят существенный ущерб жителям прилегающих территорий и вызывают недовольство, пояснили в минграде. В настоящее время готовится проект планировки территории на участке на участке от набережной Гребного канала до выхода на автомобильную дорогу М-7 "Волга" в районе Кстово. Как рассказали в министерстве, строительство дороги даст импульс для территории Гребного канала, где сосредоточено множественно общественно-развлекательных объектов. Ранее сообщалось, что в Нижегородской области Новый мост через Волгу планируется возвести при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минграде Нижегородской области. Согласно информации, строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода включает в себя три этапа. Первый этап подразумевает строительство автомобильной дороги в Кстовском районе, на втором этапе планируется возведение моста через Волгу в районе п. Подновье, а третий этап заключается в строительстве северо-восточного обхода города Бор. Точные сроки реализации каждого из этапов на данный момент неизвестны. В министерстве отметили, что несмотря на то, что решение о строительстве мостового перехода через Волгу в районе Подновья на данный момент еще не принято, реализация первого этапа не лишена смысла, так как существующая дорога используется как транзитным транспортом, так и жителями Кстовского района, из-за чего в пиковые периоды дорога работает в режиме перегрузки. Необходимость строительства Восточного обхода вызвана тем, что существующие федеральные трассы не проходят через северную часть региона, из-за чего транзитный транспорт проходит через Нижний Новгород. Данные обстоятельства наносят существенный ущерб жителям прилегающих территорий и вызывают недовольство, пояснили в минграде. В настоящее время готовится проект планировки территории на участке на участке от набережной Гребного канала до выхода на автомобильную дорогу М-7 "Волга" в районе Кстово. Как рассказали в министерстве, строительство дороги даст импульс для территории Гребного канала, где сосредоточено множественно общественно-развлекательных объектов. Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовало строительство Южного обхода Арзамаса.

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