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Общество

Мост через Волгу планируется возвести при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода

04 февраля 2022 16:19  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый мост через Волгу планируется возвести при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минграде Нижегородской области.

Согласно информации, строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода включает в себя три этапа. Первый этап подразумевает строительство автомобильной дороги в Кстовском районе, на втором этапе планируется возведение моста через Волгу в районе п. Подновье, а третий этап заключается в строительстве северо-восточного обхода города Бор. Точные сроки реализации каждого из этапов на данный момент неизвестны.

В министерстве отметили, что несмотря на то, что решение о строительстве мостового перехода через Волгу в районе Подновья на данный момент еще не принято, реализация первого этапа не лишена смысла, так как существующая дорога используется как транзитным транспортом, так и жителями Кстовского района,  из-за чего в пиковые периоды дорога работает в режиме перегрузки.

Необходимость строительства Восточного обхода вызвана тем, что существующие федеральные трассы не проходят через северную часть региона, из-за чего транзитный транспорт проходит через Нижний Новгород. Данные обстоятельства наносят существенный ущерб жителям прилегающих территорий и вызывают недовольство, пояснили в минграде. 

В настоящее время готовится проект планировки территории на участке на участке от набережной Гребного канала до выхода на автомобильную дорогу М-7 "Волга" в районе Кстово. Как рассказали в министерстве, строительство дороги даст импульс для территории Гребного канала, где сосредоточено множественно общественно-развлекательных объектов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовало строительство Южного обхода Арзамаса.

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Теги:
Мост Строительство
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