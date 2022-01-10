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Около 100 млрд рублей составит стоимость строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минграде Нижегородской области.
Согласно информации, реализация проекта Восточного обхода включает в себя строительство автомобильной дороги в Кстовском районе, возведение моста через Волгу в районе п. Подновье и строительство северо-восточного обхода города Бор.
Ориентировочная стоимость всех этапов – около 100 млрд рублей. Точная стоимость станет известна после выполнения проектных работ. Сроки строительства, как и источники финансирования, на данный момент не определены.
Необходимость строительства Восточного обхода вызвана тем, что существующие федеральные трассы не проходят через северную часть региона, из-за чего транзитный транспорт проходит через Нижний Новгород. Данные обстоятельства наносят существенный ущерб жителям прилегающих территорий и вызывают недовольство, пояснили в минграде.
Ранее сообщалось, что при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода планируется возвести мост через Волгу.
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