Около 100 млрд рублей составит стоимость строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 100 млрд рублей составит стоимость строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минграде Нижегородской области.

Согласно информации, реализация проекта Восточного обхода включает в себя строительство автомобильной дороги в Кстовском районе, возведение моста через Волгу в районе п. Подновье и строительство северо-восточного обхода города Бор.

Ориентировочная стоимость всех этапов – около 100 млрд рублей. Точная стоимость станет известна после выполнения проектных работ. Сроки строительства, как и источники финансирования, на данный момент не определены.

Необходимость строительства Восточного обхода вызвана тем, что существующие федеральные трассы не проходят через северную часть региона, из-за чего транзитный транспорт проходит через Нижний Новгород. Данные обстоятельства наносят существенный ущерб жителям прилегающих территорий и вызывают недовольство, пояснили в минграде.

Ранее сообщалось, что при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода планируется возвести мост через Волгу.