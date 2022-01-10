УФСБ: Покупательницы косметики "Дешели" брали кредиты под воздействием препаратов

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В 2015 году УФСБ России по Нижегородской области совместно с региональным управлением МВД пресекли противоправную деятельность частного медицинского центра "Лайф Косметикс-НН", которым руководили в том числе иностранные граждане. Наконец, в громком деле поставлена точка: фигуранты уголовного дела осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере) и приговорены к различным срокам лишения свободы.

Напомним, речь идёт о сотрудниках фирмы, которая оказывала медицинские косметологические услуги и распространяла по завышенным ценам якобы элитную косметику Mon Platin и Desheli.

Первые подозреваемые были арестованы 28 мая 2015 года - организаторы бизнеса, граждане Израиля Леонид Лигер и Гурген Саядян, а также четверо их подельников. В ходе расследования количество соучастников преступной схемы увеличилось до 19 - по уголовному делу проходили также наёмные менеджеры и косметологи, помогавшие распространять наборы.

Сотрудники организации, оказывающей косметологические услуги, приглашали женщин на бесплатные процедуры. Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области, при проведении так называемых "сеансов терапии" пациентам обманным путём вводились препараты, под воздействием которых они склонялись к подписанию кредитных договоров с одним из коммерческих банков с последующей передачей денежных средств представителям "Лайф Косметикс-НН".

Следствием и судом установлено, что в результате деятельности преступной группы пострадало 315 жителей Нижегородской области, а причинённый ущерб составил более 10 800 000 рублей.

Нижегородский районный вынес приговор в отношении 19 соучастников, обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве. Суд назначил организатору мошенничества наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, остальным соучастникам – от 3,5 до до 4,5 лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока от 2 до 3 лет.

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Теги:
Мошенничество Уголовное дело ФСБ
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