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Общество

Более 20 животноводческих объектов введено в эксплуатацию в Нижегородской области по госпрограмме в 2021 году

04 февраля 2022 18:58  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" в 2021 году в эксплуатацию были введены 25 животноводческих объектов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В частности, уточнил глава региона, построена 21 новая ферма и четыре реконструированы. Их общая мощность превышает 10 тысяч голов крупного рогатого скота.

На возведение объектов инвесторы направили 2 млрд рублей, из которых более 650 млн рублей им компенсировали из средств областного бюджета.

"Для региона развитие агропромышленного комплекса - очень важное направление, потому что от него зависит продовольственная безопасность региона и качество продукции на прилавках", - добавил Глеб Никитин.

Всего в 2021 году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области было направлено более 5 млрд рублей. Из них 1,8 млрд рублей - на поддержку животноводческих предприятий. В этом году данная работа будет продолжена, а при необходимости, программы поддержки будут корректироваться, чтобы оставаться актуальными для сельхозпроизводителей.

В частности, в 2021 году животноводческие фермы были построены в Большеболдинском районе - в ООО "Мир" №1 и №2, в Дальнеконстантиновском районе - в СПК "Мир", в Краснооктябрьском районе - в СПК "Чернухинский", в Дивеевском районе - в ООО "Дивеевский", в Ковернинском районе - "Племзавод им. Ленина", а в Гагинском районе в колхозе им. К.Маркса появились две новые фермы, каждая на 300 голов.

В Починковском районе появились новые животноводческие комплексы при ООО "Восток" и СПК "Криушинский", в Вадском районе - в СПК "Дубенский" №1, №2, №3, №4, в Воротынском - в АО "Семьянское", на Бору - в КФХ Плеханова Е.В, в Вачском районе - в ООО "Земледелец", в Шахунье - в АО "Хмелевицы"

Кроме того, в Семёнове при ООО "Керженецкие просторы" отстроена ферма на 200 голов, а АО "Ильино-Заборское" возвело два животноводческих комплекса .

Реконструкция ферм проведена в городецком ТНВ "Мир", воротынском АО "Семьянское", семёновском АО "Ильино-Заборское" и гагинском СПК "Березняки"

Напомним, сельхозорганизации и фермерские хозяйства Нижегородской области в 2021 году произвели 583,5 тысячи тонн молока. Так, по итогам 2021 года средний надой от одной коровы составил 6885 кг, что почти на 250 кг превысило уровень 2020-го.

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Теги:
апк Животноводство Сельское хозяйство
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