Андрей Саносян принял участие в форуме "Деловой России" с Владимиром Путиным Политика

Андрей Саносян Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян совместно с членами нижегородского реагионального отделения "Деловой России" принял участие в форуме "Деловой России" с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в отделении "Деловой России".

Согласно информации, встреча с президентом и членами правительства России прошла в формате ВКС.

Отмечается, что в этом году к дискуссии в Кремле онлайн подключились отделения "Деловой России" из 80 регионов страны.

Традиционно на форуме делороссы озвучивают руководству страны свои предложения по решению системных вопросов бизнеса, в том числе инициативы по снижению правового и административного давления на бизнес.

Так, руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева предложила внести поправки в соответствующее законодательство с тем, чтобы не возбуждать уголовные дела против бизнесменов по вопросу неуплаты налогов, если они погасили всю недоимки до возбуждения дела. Владимир Путин оценил, что это предложение "в рамках здравого смысла" и обратил внимание на правильность этого решения для государства с точки зрения стимулирования должников гасить задолженности.

Еще одной поднятой проблемой стало несоответствие сроков давности привлечения бизнеса к уголовной ответственности по квалифицированным налоговым составам сроку хранения документов. Президент России согласился, что есть явное несоответствие и, в свою очередь, предложил подумать над способами решения проблемы.

Еще одна сторона нагрузки на бизнес — административная. Для снижения нагрузки в части избыточности регуляторных требований и устранения избыточной отчётности успешно работает механизм "регуляторной гильотины". Член координационного совета "Деловой России" Андрей Романенко признал, что благодаря этому механизму многое упростилось. Однако он обратил внимание на то, что этот механизм не касается ведомственных писем.

Предложение Андрея Романенко заключается в проведении ревизии таких писем внутри каждого ведомства, формировании реестра актуальных писем с тем, чтобы дальше работать по той же схеме, что в рамках "регуляторной гильотины", а так же руководствоваться "принципом однократности" при запросе различной информации от предпринимателей.

Отдельный блок вопросов был посвящен поддержке инвесторов. Так, президент "Деловой России" Павел Титов предложил отработать на пилотном проекте систему, когда регуляторы выступают не только как контролирующий, но и как консультирующий предпринимателей орган с той целью, чтобы инвесторы могли сверяться с соответствием своих проектов нормативам на стадии реализации, а не по итогу. В качестве пилотного органа предприниматели предложили Росприроднадзор. В пользу проекта и подобного консультационного сопровождения инвесторов высказались и Президент, и глава самого Росприроднадзора Светлана Радионова.

Председатель "Деловой России" Алексей Репик предложил стимулировать инвестиционную деятельность за счет механизмов инвестиционного налогового вычета и инвестиционного налогового кредита. Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что применять налоговый вычет нужно только если в регионах будет внедрен региональный инвестиционный стандарт и при этом качество его внедрения подтвердят деловые объединения, главным из которых в этой работе является "Деловая Россия".

В регионах повестку и результаты форума оценили с большим воодушевлением.

"Мы знаем, что за каждым из вынесенных на форум предложений стоит долгая и кропотливая работа бизнес-сообщества "Деловой России", это выверенные и продуманные решения, которые будут иметь положительные последствия для всех предпринимателей страны. И тот факт, что все они были поддержаны Президентом, говорит о том, что поддержка бизнеса сегодня находится в числе приоритетных задач и, что еще важнее, правительство заинтересовано не в номинальных законопроектах, а в реализации инициатив самого бизнеса. В этом же тренде выстраиваются у нас сейчас отношения с региональной властью. Встречи губернатора с бизнес-сообществом и прямая работа с его заместителями позволяют решать как точечные, так и системные проблемы предпринимателей", - отметил председатель нижегородского регионального отделения "Деловой России" Павел Солодкий.

"Сегодняшнее мероприятие безусловно было знаковым. Уверен, что сегодняшние решения станут основополагающими для условий ведения бизнеса на годы вперед. Помимо уплаты налогов и сокращения сроков давности привлечения, были подняты и такие серьезные темы, как сохранение льготы для предпринимателей по подключению к энергосетям мощностью до 150 кВт.

И конечно, важна сегодня работа по внедрению региональных инвестстандартов. Мы входим в число пилотных регионов по этому проекту и считаю, что правительство региона в полном объеме выполнило все положения регстандарта. И это вопрос ответственности сейчас сделать так, чтобы все это было внедрено и не осталось только на бумаге. Для бизнеса всегда очень чувствительны те условия, в которых он работает: важно, чтобы они не были привязаны к персоналиям в ответственных органах. Инвестор не должен зависеть от конкретных чиновников, система должна работать непредвзято и быть стабильной на годы вперед. Мы это осознаем, поэтому работаем в диалоге с общественными бизнес-объединениями и готовы к их объективной оценке", - отметил по итогам встречи заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.