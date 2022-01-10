Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в селе Сколково Вачского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Вызов на пожар, в личном жилом доме поступил в 20:35 5 февраля по номеру 112.
Прибывшие на место (ул. Центральная, д. 55) пожарно-спасательные подразделения выяснили, что происходит открытое горение дома и террасы на площади 64 кв.м. Угроза распространения на соседние строения отсутствовала. К 21:19 возгорание ликвидировали на той же площади.
Согласно информации, на пожаре погиб 71-летний мужчина. Предположительной причиной возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнём при курении.
В ликвидации пожара и его последствий участвовали 11 человек личного состава и четыре единицы техники.
Ранее сообщалось, что тела мужчины и женщины обнаружены на пепелище в Княгининском районе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+