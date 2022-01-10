Россияне завоевали золото и серебро в скиатлоне на Олимпиаде-2022 Спорт

фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Военнослужащий спортивной команды Приволжского округа Росгвардии, базирующегося в Нижнем Новгороде, Денис Спицов завоевал серебро на Олимпиаде-2022. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, старший лейтенант Денис Спицов, инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды Приволжского округа Росгвардии стал вторым в скиатлоне (смешанная лыжная гонка преследования). При этом стоит отметить, что выступает спортсмен от Тюменьской области.

Первое место в гонке занял его коллега из Уральского округа старший лейтенант Александр Большунов.

Напомним, от Нижегородской области в состав национальной команды вошли: Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов (конькобежный спорт) Артем Мальцев (лыжные гонки), Артем Галунин (лыжное двоеборье), Роман Трофимов (прыжки на лыжах с трамплина), а также пять игроков женского хоккейного клуба СКИФ - Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева и Валерия Меркушева (в резервном списке голкиперов сборной).

Поддержать олимпийцев можно на официальных аккаунтах регионального министерства спорта, а также в личных аккаунтах, используя хештеги #КомандаРоссии, #ВеримвРоссию, #ВместеМыСила, #спортнормажизни, #нижегородскиеолимпийцы.

XXIV зимние Олимпийские игры будут проходить по 20 февраля в Пекине (Китай). В главном спортивном событии года примут участие более четырех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.