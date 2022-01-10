Дистанционный больничный можно будет открыть в Нижегородской области с 7 февраля
Дистанционный больничный можно будет открыть в Нижегородской области с 7 февраля. Об этом заявил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
"Для этого не надо ходить в поликлинику или вызывать врача на дом", - уточнил он.
Необходимо будет обратиться в call-центр по телефону и сообщить информацию о себе.
Согласно информации, помогать в этом будет клинико-диагностический центр, а оставить заявку можно через телефон горячей линии 122.
Открывать больничный лист можно сроком на семь дней. Закрыть его также можно будет дистанционно, позвонив в call-центр.
"Больничный лист закрывается при выздоровлении (явном улучшении самочувствия и отсутствии симптомов) пациента и без повторного теста на ковид", - добавил чиновник.
Глава нижегородского Минздрава обратил внимание, что первые несколько дней система будет работать в тестовом режиме.
Напомним, накануне медики диагностировали 4,124 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 в Нижегородской области, в том числе 297 человек госпитализированы.
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