Количество заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев превысило 4 000 человек Общество

Количество заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев превысило 4 000 человек

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

4124 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 5 февраля, в том числе 297 человек госпитализированы.. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 3721 случай заражения COVID-19 в сутки в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 271 313 человек.

При этом 232 645 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 524 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 645 человек, в том числе за последние сутки скончался 31 нижегородцец.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, свободный коечный фонд в больницах региона составляет 30%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном" . В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация .