Количество заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев превысило 4 000 человек
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
4124 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 5 февраля, в том числе 297 человек госпитализированы.. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 3721 случай заражения COVID-19 в сутки в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 271 313 человек.
При этом 232 645 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 524 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 645 человек, в том числе за последние сутки скончался 31 нижегородцец.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, свободный коечный фонд в больницах региона составляет 30%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
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