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Обвиняемый в убийстве жены и ее брата предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, 20 октября 2021 года в квартире улице Пискунова 64-летний мужчина выстрелил в жену и ее родного брата. От полученных травм 54-летняя женщина и 49-летний мужчина скончались.
После этого обвиняемый скрылся с места преступления на автомобиле, но, попав в ДТП, бросил его. В машине сотрудники ГИБДД нашли оружие. Устанавливая его владельца, они обнаружили в квартире тела погибших.
Следователям мужчина рассказал, что причиной конфликта с погибшей стал бракоразводный процесс: супруга захотела с ним расстаться.
В данный момент обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 2 п. "а" УК РФ (убийство двух лиц).
Ранее сообщалось, что мужчину и женщину застрелили в квартире на улице Пискунова в Нижнем Новгороде.
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