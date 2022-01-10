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Происшествия

Обвиняемый в убийстве жены и ее брата предстанет перед судом в Нижнем Новгороде

07 февраля 2022 17:49  [2] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Обвиняемый в убийстве жены и ее брата предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 20 октября 2021 года в квартире улице Пискунова 64-летний мужчина выстрелил в жену и ее родного брата. От полученных травм 54-летняя женщина и 49-летний мужчина скончались. 

После этого обвиняемый скрылся с места преступления на автомобиле, но, попав в ДТП, бросил его. В машине сотрудники ГИБДД нашли оружие. Устанавливая его владельца, они обнаружили в квартире тела погибших.

Следователям мужчина рассказал, что причиной конфликта с погибшей стал бракоразводный процесс: супруга захотела с ним расстаться.

В данный момент обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 2 п. "а" УК РФ (убийство двух лиц).

Ранее сообщалось, что мужчину и женщину застрелили в квартире на улице Пискунова в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Следственное управление Убийство Уголовное дело
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