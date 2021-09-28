Мужчину и женщину застрелили в квартире на улице Пискунова в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в региональном СУ СК России, в квартире дома на ул. Пискунова были найдены трупы женщины и мужчины с огнестрельными ранениями.
По подозрению в убийстве задержан муж погибшей. Он дал признательные показания.
Следствие полагает, что 20 октября в ходе семейной ссоры гражданин открыл стрельбу из ружья. Женщина и ее родной брат получили смертельные ранения.
22 октября возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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