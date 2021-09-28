Мужчину и женщину застрелили в квартире на улице Пискунова в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Мужчину и женщину застрелили в квартире на улице Пискунова в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в региональном СУ СК России, в квартире дома на ул. Пискунова были найдены трупы женщины и мужчины с огнестрельными ранениями.

По подозрению в убийстве задержан муж погибшей. Он дал признательные показания.

Следствие полагает, что 20 октября в ходе семейной ссоры гражданин открыл стрельбу из ружья. Женщина и ее родной брат получили смертельные ранения.



22 октября возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.