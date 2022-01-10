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Общество

Рост вызовов в службу "112" отмечен в Нижегородской области

07 февраля 2022 18:44  [80] Общество

Фото: сайт правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рост вызовов в службу "112" отмечен в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, с 31 января по 6 февраля в центр обработки вызовов системы "112" Нижегородской области поступило 40 643 обращения, что на 4 556 звонков больше, чем на предыдущей неделе.

В частности, в службу единой дежурной диспетчерской поступило 1 852 вызова, что на 51% больше показателей прошлой недели. В службу скорой помощи поступило 11 591 обращений, здесь отмечается рост в 9%; в пожарную службу обращались 254 раза, на 30% чаще предыдущей недели; в службу газа звонили 188 раз.

Начальник отдела центра обработки вызовов системы "112" Сергей Бучацкий отметил, что специалисты службы за минувшую неделю приняли свыше 6 тысяч звонков справочного характера. Большинство обращений такого рода было связано с заболеванием COVID-19: вызов врача на дом и оформление больничного листа.

Напомним, что с 7 февраля в Нижегородской области можно открыть дистанционный больничный. Оставить заявку можно через телефон горячей линии 122.

Также напомним,что если телефонная линия занята, звонящий может быть переведен на интеллектуальный автоответчик, который предложит выбрать необходимую службу для обращения из списка. Людям с ограничениями по зрению необходимо заранее запрограммировать в телефонном аппарате кнопку быстрого набора номера "112". Также важно указать телефонный номер, на который сможет перезвонить оператор при необходимости.

Людям с нарушением слуха в  SMS-сообщении на номер "112" необходимо вначале написать фразу "Я ГЛУХОЙ" для дальнейшего взаимодействия с оператором. Далее нужно указать ФИО, возраст (если требуется медицинская помощь), подробный адрес, коротко описать, что случилось, кто откроет дверь (в случае выезда специалистов на дом). Специалисты примут обращение и при необходимости зададут уточняющие вопросы через SMS-сообщения.

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Теги:
Безопасность Правительство Нижегородской области
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