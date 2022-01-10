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Общество

Инспекция труда в Нижегородской области оштрафовала АО "Корунд-системы" на 600 тыс. рублей

07 февраля 2022 19:19  [27] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Инспекция труда в Нижегородской области оштрафовала АО "Корунд-системы" на 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

Согласно информации, сотрудники инспекции проверили соблюдение трудового законодательства в АО "Корунд-системы", находящегося в Дзержинске. В ходе проверки были выявлены задержки зарплат и допуск сотрудников к работе без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования и проверки знаний требований охраны труда. Кроме того, работники производства не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

За допущенные нарушения специалисту по охране труда и начальнику цеха были выписаны штрафы в размере 30 тыс. рублей. Исполнительному директору назначен штраф в 45 тыс. рублей.

Само же АО "Корунд-системы" было оштрафовано на 600 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что около 300 несчастных случаев на работе было зафиксировано в Нижегородской области в 2021 году.

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Теги:
Госинспекция труда Дзержинск Штраф
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