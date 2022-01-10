Фото:
Инспекция труда в Нижегородской области оштрафовала АО "Корунд-системы" на 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.
Согласно информации, сотрудники инспекции проверили соблюдение трудового законодательства в АО "Корунд-системы", находящегося в Дзержинске. В ходе проверки были выявлены задержки зарплат и допуск сотрудников к работе без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования и проверки знаний требований охраны труда. Кроме того, работники производства не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
За допущенные нарушения специалисту по охране труда и начальнику цеха были выписаны штрафы в размере 30 тыс. рублей. Исполнительному директору назначен штраф в 45 тыс. рублей.
Само же АО "Корунд-системы" было оштрафовано на 600 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что около 300 несчастных случаев на работе было зафиксировано в Нижегородской области в 2021 году.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+