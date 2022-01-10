Пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи в нижегородском баре Происшествия

Фото: пресс-служба Росгвардии

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Росгвардейцы задержали в Нижнем Новгороде местную жительницу, напавшую на работника скорой медицинской помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, ночью бригада медиков выехала на вызов в один из баров на улице Максима Горького. В ходе оказания помощи молодая женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала конфликт и ударила фельдшера по лицу. В результате у мужчины была рассечена бровь, а также образовались множественные гематомы.

Благодаря тому, что автомобиль скорой помощи был оснащён системой экстренного вызова вневедомственной охраны, медицинский работник вызвал на место потасовки правоохранителей.

Росгвардейцы оперативно прибыли и задержали 31-летнюю правонарушительницу. Дебоширку передали сотрудникам полиции. В настоящее время сотрудники отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области Росгвардия будет оснащать общественный транспорт и кареты скорой помощи системами экстренного вызова вневедомственной охраны. Уже заключены контракты на обеспечение охраны 120 единиц муниципального авто- и электротранспорта, включая 37 карет скорой медицинской помощи.