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Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2022 года
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Происшествия

Количество ДТП с пострадавшими за январь выросло на 100% в Советском и Московском районах

08 февраля 2022 13:05  [64] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В январе 2022 года сотрудники ГИБДД на дорогах Нижнего Новгорода зарегистрировали 146 дорожно-транспортных происшествий, в которых 182 нижегородца получили ранения различной степени тяжести и один человек погиб.

В частности, с начала года зафиксирован рост количества пострадавших более чем на 100% в Московском и Советском районах.

Так, в Московском районе за первый месяц зимы количество ДТП выросло с 7 до 15, при этом 15 человек пострадало.

В Советском районе число аварий увеличилось с 14 до 29, при этом 36 участников ДТП получили телесные повреждения, один пешеход, переходивший дорогу под "красный", погиб.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил проезда пешеходных переходов, игнорирование светофора, а также пересечение проезжей части пешеходами вне организованного перехода.

Ранее сообщалось, что за два месяца 2022 года сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД на дорогах Нижнего Новгорода выявлено более 6 тысяч нарушений правил дорожного движения.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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