Застройщик получил разрешение на строительство океанариума на Гребном канале Бизнес

Проект океанариума Фото: сайт Архитектурного совета Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Застройщик получил разрешение на строительство океанариума на Гребном канале. Об этом стало известно из реестра выданных разрешений на строительство, опубликованного на сайте Министерства строительства Нижегородской области.

Согласно информации, трехэтажный океанариум площадью 3 400 км.м. будет построен рядом с парком Победы. Рядом с ним планируется разместить фудкорт, занимающий 1800 кв.м. Строительством займется ООО "Аквариум".

Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Проект реализуется полностью за счет внебюджетных источников (собственных и привлеченных средств инвестора). Предполагаемый срок строительства - 24 месяца.

Ранее сообщалось, что строительство океанариума на Гребном канале начнется весной.