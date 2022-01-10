Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
08 февраля 2022 14:28  [106] Застройщик получил разрешение на строительство океанариума на Гребном канале
08 февраля 2022 13:13  [105] Банк "Открытие" присоединился к Цифровой платформе МСП
07 февраля 2022 16:24  [286] Несколько сотен нижегородцев уже оценили новое мобильное приложение "Личный кабинет жителя АО "Теплоэнерго"
07 февраля 2022 15:41  [268] Оплата покупок со счета билайн стала доступна в AppGallery
07 февраля 2022 13:56  [286] "Сферум" приглашает школьников принять участие в креативном развитии платформы
07 февраля 2022 10:02  [264] Банк "Открытие": в ближайшее время нефтяной рынок сохранит волатильность
06 февраля 2022 09:36  [528] Рейд по незаконным рекламным конструкциям прошёл в Нижнем Новгороде
05 февраля 2022 15:30  [583] Банк "Открытие": до середины весны можно ожидать сохранения рубля на уровне 75-76 за доллар
05 февраля 2022 10:42  [624] Партнерский совет прошел в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина
04 февраля 2022 15:32  [731] Андрей Саносян: "Изменения в законодательстве об ОЭЗ способствуют улучшению инвестклимата в Нижегородской области"
Бизнес

Застройщик получил разрешение на строительство океанариума на Гребном канале

08 февраля 2022 14:28  [106] Бизнес
Проект океанариума

Проект океанариума

Фото: сайт Архитектурного совета Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Застройщик получил разрешение на строительство океанариума на Гребном канале.  Об этом стало известно из реестра выданных разрешений на строительство, опубликованного на сайте Министерства строительства Нижегородской области.

Согласно информации, трехэтажный океанариум площадью 3 400 км.м. будет построен рядом с парком Победы. Рядом с ним планируется разместить фудкорт, занимающий 1800 кв.м. Строительством займется ООО "Аквариум".

Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Проект реализуется полностью за счет внебюджетных источников (собственных и привлеченных средств инвестора). Предполагаемый срок строительства - 24 месяца.

Ранее сообщалось, что строительство океанариума на Гребном канале начнется весной.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гребной канал Океанариум Строительство
Поделиться:
Новости по теме
13 декабря 2021 15:40  [3252] Строительство океанариума на Гребном канале начнется весной
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph