Фото:
Строительство океанариума на Гребном канале начнется весной 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Аквариум".
Согласно информации, разработанная проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы.
Напомним, океанариум будет построен рядом с парком Победы. На его базе планируется открыть научную лабораторию. В ней будут проводиться исследовательские работы в области ихтиологии, биохимии и аквариумистики, в том числе с привлечением нижегородских научных учреждений.
Также ООО "Аквариум" собирается оборудовать в океанариуме кабинеты, где будут проводиться лекции для детей о современных проблемах экологии, морской и пресноводной флоре и фауне, а также использовании ресурсов планеты.
Кроме того, инвестор считает, что объект может использоваться как площадка для проведения семинаров и конференций по направлению экологии и сохранения водной среды.
Здание будет трехэтажным общей площадью площадью 3400 кв.м. Еще 1800 кв.м. будет занимать, пристроенный к нему фудкорт.
Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Проект реализуется полностью за счет внебюджетных источников (собственных и привлеченных средств инвестора). Срок строительства - 24 месяца.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+