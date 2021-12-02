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Бизнес

Строительство океанариума на Гребном канале начнется весной

13 декабря 2021 15:40  [125] Бизнес

Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство океанариума на Гребном канале начнется весной 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Аквариум".

Согласно информации, разработанная проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы.

Напомним, океанариум будет построен рядом с парком Победы. На его базе планируется открыть научную лабораторию. В ней будут проводиться исследовательские работы в области ихтиологии, биохимии и аквариумистики, в том числе с привлечением нижегородских научных учреждений.

Также ООО "Аквариум" собирается оборудовать в океанариуме кабинеты, где будут проводиться лекции для детей о современных проблемах экологии, морской и пресноводной флоре и фауне, а также использовании ресурсов планеты.

Кроме того, инвестор считает, что объект может использоваться как площадка для проведения семинаров и конференций по направлению экологии и сохранения водной среды. 

Здание будет трехэтажным общей площадью площадью 3400 кв.м. Еще 1800 кв.м. будет занимать, пристроенный к нему фудкорт. 

Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Проект реализуется полностью за счет внебюджетных источников (собственных и привлеченных средств инвестора). Срок строительства - 24 месяца.

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Теги:
Океанариум Строительство
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