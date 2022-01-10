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Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2022 года
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Общество

Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью Игоря Носова

08 февраля 2022 16:20  [74] Общество
здание Законодательного собрания региона

здание Законодательного собрания региона

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью Игоря Носова. 

Евгений Люлин направил телеграмму со словами соболезнования в адрес коллег и родных Игоря Носова.

"От имени Законодательного Собрания Нижегородской области, себя лично выражаю глубокие искренние соболезнования в связи со скоропостижной смертью Игоря Николаевича Носова. Высокообразованный, энергичный, неравнодушный человек с активной жизненной позицией - на любой должности он прикладывал все силы, знания для работы на благо людей, в том числе в ранге заместителя губернатора Нижегородской области. Его смерть стала настоящим ударом. Скорбим вместе с вами", - говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что экс-замгубернатора региона, директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов скончался на 44-ом году жизни.

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