Молодые учёные Нижегородской области получили награды в День науки Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В День российской науки, 8 февраля, в нижегородском Доме учёных состоялась церемония награждения 45 молодых учёных региона - представителей вузов Нижегородской области и институтов Российской академии наук. Об этом сообщает региональный Минобр.

Министр образования, науки и молодёжной политики Ольга Петрова вручила молодым учёным почётные грамоты от регионального министерства за достижение значимых успехов в научной работе в течение 2021 года.

"Исторически Нижегородская область стоит в авангарде научной России. В нашем регионе работают выдающиеся учёные. Здесь создана мощная инфраструктура для проведения исследований. Это ведущие российские университеты и институты РАН, которые составляют Нижегородский научно-образовательный центр. Это и проект "Большой Саров", в рамках которого создаётся Национальный центр физики и математики. Это и инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", где будут вестись передовые разработки в области квантовых технологий и искусственного интеллекта, и многое другое", - отметила Ольга Петрова.

Она также отметила, что большой научно-технологический задел, которым обладает Нижегородская область, накладывает и большую ответственность, поскольку сейчас передовые страны конкурируют именно в сфере науки.

"Побеждает тот, кто обладает лучшими технологиями. Поэтому наша первоочередная задача – поступательное развитие научного потенциала", - добавила глава Минобра.

Полный список награждённых учёных можно посмотреть по ссылке.

Напомним, прошедший год в России был объявлен Годом науки. Он позволил поднять престиж профессии учёного и доверие к науке. Кроме того, по инициативе президента РФ Владимира Путина, в стране стартовало десятилетие науки и технологий, в течение которого предстоит совершить технологический прорыв.

Ранее сообщалось, что четыре нижегородских проекта стали лауреатами XV регионального конкурса объектов интеллектуальной собственности премии имени И.П. Кулибина. Кроме того, 28 проектов участников Нижегородского НОЦ - пяти ведущих вузов и институтов Нижегородской области - получили гранты Российского научного фонда.