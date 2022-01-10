Нижегородский РЭД оштрафовали за травмирование сотрудника во время ДТП Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Госинспекция труда в Нижегородской области завершила расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего во время рабочего дня с 54-летним машинистом погрузочной машины муниципального предприятия "Ремонт и эксплуатация дорог".

Напомним, инцидент произошёл в августе 2021 года в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Машинист погрузчика занимался уборкой мусора с прибордюрной части дороги от улицы Электровозной по улице Кузбасской. Спецтехника с включенным проблесковым маячком и сигнализацией стояла на виадуке, а рабочий вышел из кабины протереть тряпкой заднее стекло и фонари. В это время на большой скорости в автопогрузчик въехал легковой автомобиль. Машинист упал и получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

Трудинспекция совместно с ГИБДД провела расследование несчастного случая и установила его причины.

Согласно информации, машинист нарушил правила дорожного движения: остановил спецтехнику на проезжей части без знака аварийной остановки.

Кроме того, инспекторы отметили неудовлетворительную организацию производства работ. В частности, начальник автоколонны не проконтролировал выполнение машинистом фронтального колёсного погрузчика инструкции по охране труда.

Кроме того, в ходе расследования были выявлены и другие нарушения по охране труда. Так, пострадавший был допущен к работе без проведения обязательного медосмотра и психиатрического освидетельствования.

За допущенные нарушения МП "РЭД" оштрафовали на 350 тысяч руб.

Ранее сообщалось, что около 300 несчастных случаев на работе зафиксировано в Нижегородской области в 2021 году.