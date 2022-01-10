Поставка газа для Вечных огней станет бесплатной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Поставка газа для Вечных огней станет бесплатной по инициативе "Единой России". Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал правительству и "Газпрому".

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно.

Срок исполнения поручения главы государства – 1 мая текущего года.

"Не должно быть ситуаций, когда Вечный огонь не горит. Это неприемлемо. Во-первых, это недопустимо по отношению к тем, кто своей жизнью заплатил за нашу с вами свободу. Во-вторых, это недопустимо по отношению ко всему нашему народу, который должен делать все для сохранения исторической памяти. Газ для Вечных огней должен быть бесплатным. Уверен, другого решения президент, который знает, как нелегко нашим отцам и дедам досталась Победа в Великой Отечественной войне, не мог принять. Поддержка инициативы "Единой России" говорит о том, что этот вопрос закрыт и непонятных ситуаций с Вечными огнями впредь быть не должно", - сказал депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов.

Напомним, 12 января секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе совещания президента РФ с членами правительства предложил установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. По его словам, порядок их работы в стране до сих пор четко не определен. В результате это уже несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. Глава государства инициативу поддержал.

С инициативой законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор федерального партпроекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн на заседании оргкомитета партии "Наша Победа" 7 декабря 2021 года.