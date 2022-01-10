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Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2022 года
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Общество

День оказания бесплатной юрпомощи состоится в Нижегородской области

09 февраля 2022 13:35  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

День оказания бесплатной юридической помощи гражданам состоится в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия -
НРО "Единой России" и "Ассоциация юристов России".

Согласно информации, 10 февраля с 10:00 до 17:00 на площадке региональной общественной приемной партии "Единая Россия" состоится день оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

В рамках дня приемов будут проводиться юридические консультации граждан в дистанционном формате.

Вопросы можно задавать по телефонам приемной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.

Направить обращения и сопутствующие материалы для юридических консультаций можно на адрес электронной почты: nrop52@yandex.ru

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Теги:
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