Нижегородская область вошла в ТОП-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область вошла в ТОП-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов. Об этом сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Согласно информации, число долгостроев в Нижегородской области в 2021 году сократилось на 37 домов, что является третьим показателем по стране. Первое место занял Краснодарский край с 74 домами, а второе Московская область, где завершилось строительство 53 долгостроев.

В то же время по итогам 2021 года в ЕРПО зафиксировали рост числа проблемных объектов в 15 регионах, в которых общий прирост по числу недостроев к концу года составил 79 домов.

Наибольшее количество проблемных домов появилось в Ленинградской области, Красноярском крае и Ивановской области. В этих регионах за год появилось 30, 10 и 9 новых долгостроев соответственно.

Ранее Глеб Никитин рассказал, что на сегодняшний день в региональном реестре осталось всего 17 долгостроев. Также он отметил, что все предпринимаемые меры позволят добиться того, чтобы к 2024 году само понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое.