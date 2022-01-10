Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 февраля 2022 19:15  [67] Молодые учёные Нижегородской области получили награды в День науки
08 февраля 2022 18:52  [103] Глеб Никитин: "К 2024 году понятие "обманутый дольщик" уйдёт в прошлое"
08 февраля 2022 18:25  [89] Более 1,2 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода этой зимой
08 февраля 2022 17:20  [203] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Носова
08 февраля 2022 17:04  [167] Жильцам двух пострадавших от взрыва газа квартир выплатят по 100 тысяч рублей
08 февраля 2022 16:20  [209] Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью Игоря Носова
08 февраля 2022 16:12  [167] Более 50 млн рублей выделено на капитальный ремонт Балахнинской ЦРБ
08 февраля 2022 15:19  [1401] Движение на участке ул. Студеной до ул. Максима Горького будет запрещено с 1 марта
08 февраля 2022 14:52  [200] Администрацию Нижнего Новгорода оштрафовали за несанкционированную свалку в Ленинском районе
08 февраля 2022 13:57  [226] Рабочее движение по части второго этапа М-12 во Владимирской области планируется открыть в конце 2022 года
Общество

Глеб Никитин: "К 2024 году понятие "обманутый дольщик" уйдёт в прошлое"

08 февраля 2022 18:52  [103] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 февраля посетил ЖК "Пражский квартал" в Нижнем Новгороде, проверил завершение строительства дома и встретился с владельцами квартир, которые еще недавно были обманутыми дольщиками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, ЖК "Пражский квартал" в границах улиц Большой Печёрской, Максима Горького, Фрунзе был включён в Единый реестр проблемных домов ещё в декабре 2019 года, хотя на тот момент дом находился в высокой степени готовности. Строительство стартовало в 2011 году, для него были привлечены денежные средства 67 дольщиков. Застройщика впоследствии признали банкротом.

СЗ "ННДК Мещера" обратился в региональное правительство с намерением стать правоприобретателем имущества банкрота и его обязательств перед дольщиками.

По итогам обследования конструкций здания была определена стоимость достройки ЖК с учётом актуальной стоимости строительных материалов. В конце ноября "ННДК Мещера" приступила к работам.

Благодаря привлечению нового застройщика, который достроил дом за свой счёт, дольщики в ближайшее время получат долгожданное жильё. Согласно законодательству, после того, как застройщик полностью восстановит права обманутых дольщиков, ему предоставят компенсационный земельный участок исходя из суммы средств, потраченных на достройку проблемного дома.

"ННДК Мещера" выполнила комплекс работ по отделке помещений и подземной парковке, завершил фасад и кровлю, подготовил необходимый пакет документов для сдачи дома в эксплуатацию.

"Семьи, ждавшие квартир в этом доме, уже могут делать ремонт и заселяться. Нам удалось решить проблему без привлечения федеральных и региональных бюджетных средств, за счёт инвестора. Это та модель, где Нижегородская область была первопроходцем, разработала соответствующее законодательство", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона рассказал, что с 2019 года до настоящего времени удалось сократить количество обманутых дольщиков с 7 000 до 1500. Сейчас в региональном реестре осталось всего 17 долгостроев. Причём, по всем оставшимся объектам уже приняты соответствующие решения, и права людей будут восстановлены.

"В 2022 году планируем помочь еще почти 1 000 дольщикам. Новых у нас не появляется, поскольку механизмы защиты работают. Все эти меры позволят добиться того, чтобы к 2024 году само понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое", - сказал Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Долгострои Дольщики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph