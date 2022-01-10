Глеб Никитин: "К 2024 году понятие "обманутый дольщик" уйдёт в прошлое" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 февраля посетил ЖК "Пражский квартал" в Нижнем Новгороде, проверил завершение строительства дома и встретился с владельцами квартир, которые еще недавно были обманутыми дольщиками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, ЖК "Пражский квартал" в границах улиц Большой Печёрской, Максима Горького, Фрунзе был включён в Единый реестр проблемных домов ещё в декабре 2019 года, хотя на тот момент дом находился в высокой степени готовности. Строительство стартовало в 2011 году, для него были привлечены денежные средства 67 дольщиков. Застройщика впоследствии признали банкротом.

СЗ "ННДК Мещера" обратился в региональное правительство с намерением стать правоприобретателем имущества банкрота и его обязательств перед дольщиками.

По итогам обследования конструкций здания была определена стоимость достройки ЖК с учётом актуальной стоимости строительных материалов. В конце ноября "ННДК Мещера" приступила к работам.

Благодаря привлечению нового застройщика, который достроил дом за свой счёт, дольщики в ближайшее время получат долгожданное жильё. Согласно законодательству, после того, как застройщик полностью восстановит права обманутых дольщиков, ему предоставят компенсационный земельный участок исходя из суммы средств, потраченных на достройку проблемного дома.

"ННДК Мещера" выполнила комплекс работ по отделке помещений и подземной парковке, завершил фасад и кровлю, подготовил необходимый пакет документов для сдачи дома в эксплуатацию.

"Семьи, ждавшие квартир в этом доме, уже могут делать ремонт и заселяться. Нам удалось решить проблему без привлечения федеральных и региональных бюджетных средств, за счёт инвестора. Это та модель, где Нижегородская область была первопроходцем, разработала соответствующее законодательство", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона рассказал, что с 2019 года до настоящего времени удалось сократить количество обманутых дольщиков с 7 000 до 1500. Сейчас в региональном реестре осталось всего 17 долгостроев. Причём, по всем оставшимся объектам уже приняты соответствующие решения, и права людей будут восстановлены.

"В 2022 году планируем помочь еще почти 1 000 дольщикам. Новых у нас не появляется, поскольку механизмы защиты работают. Все эти меры позволят добиться того, чтобы к 2024 году само понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое", - сказал Глеб Никитин.