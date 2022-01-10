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Экономика

Почти на 30% увеличился несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области за 2021 год

09 февраля 2022 14:05  [1] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти на 30% увеличился несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области за 2021 год. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, за прошедший год несырьевой неэнергетический экспорт составил $5,097 млрд.

В числе крупнейших стран-партнеров Нижегородской области по несырьевому неэнергетическому экспорту – Бангладеш ($1,084 млрд, рост на 17,3%), Белоруссия ($864,9 млн, рост в 1,5 раза), Индия ($516,8 млн, рост на 4,8%), Казахстан ($383,5 млн, рост на 25,3%). В также в числе лидеров Польша ($294,2 млн, рост в 2,5 раза), Египет ($171,4 млн, рост в 8 раз), Германия ($134,3 млн, рост на 27,3%).

Максим Черкасов также напомнил, что нижегородские компании могут получить компенсации на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, омологацию, патентование объектов интеллектуальной собственности и транспортировку продукции, участие в бизнес-миссиях и в выставочно-ярмарочной деятельности на территории России и за рубежом.

Помимио этого, благодаря комплексной поддержке центра экспортные контракты за 11 месяцев прошлого года заключило более 70 нижегородских малых и средних предприятий на общую сумму свыше $31 млн.

Как сообщал ранее губернатор региона Глеб Никитин, внешний торговый оборот Нижегородской области в 2021 году вырос на 25,5%.

В 2021 году 79% внешней торговли региона составили страны дальнего зарубежья, которые по-прежнему являются лидерами по росту товарооборота.

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Теги:
Торговля Экспорт
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